Festa di Santa Maria a Quarto, domani la processione in onore della Madonna

QUARTO – Hanno preso il via i festeggiamenti in onore di Santa Maria, Patrona di Quarto. Un programma fitto di eventi che si concluderà il 15 settembre con il concerto del cantante Rosario Miraggio. «Saranno giorni intensi e di festa che mi auguro vivremo insieme e nel rispetto delle regole», l’auspicio del sindaco Antonio Sabino. Prevista per domani la processione: la statua della Vergine Maria, sollevata e trasportata su un carro, attraverserà le strade del paese flegreo. Una tradizione secolare che rappresenta ormai uno dei momenti più importanti per i fedeli quartesi, soliti radunarsi in strada per vedere il passaggio della statua della Madonna.

IL PROGRAMMA – Il “Gran Galà di Santa Maria”, che si concluderà la prossima settimana, prevede una serata dedicata interamente ai bambini. Lunedì sera, infatti, spettacoli e animazione saranno rivolti unicamente ai più piccini. C’è attesa anche per lo spettacolo pirotecnico in programma per martedì 12 settembre. Non mancheranno nel corso di queste giornate vendite all’asta, esibizioni canore, balli di coppia. Ancora una volta la città di Quarto dimostra la sua forte devozione nei confronti di Santa Maria, mettendo in campo una serie di festeggiamenti, unitamente ai consueti rituali cari alla cittadinanza, come l’Alzabandiera che è tenuto ieri sera. Momenti di devozione e tradizione in cui la comunità di Quarto si riunisce per celebrare la Patrona e vivere un evento storico di profondo significato religioso.