CAlCIO/ Al via l’Eccellenza Campania con quattro flegree ai nastri di partenza

POZZUOLI – Comincia oggi il campionato per le squadre flegree impegnate nel girone A dell’eccellenza campana. Sono ben 4 le squadre della “Terra del Mito” impegnate nel massimo campionato regionale tutte ai nastri di partenza con ambizioni diverse ma con la stessa speranza di fare bene.

OGGI IN CAMPO – Aprono le danze le flegree il Quarto – Afrograd ed il Monte Calcio, entrambe impegnate in trasferta. I quartesi che si ritrovano in eccellenza dopo la fusione con il Napoli United (ex Afro Napoli) scenderanno in campo alle 15.30 in quel di Capri contro i locali reduci da una esaltante salvezza ottenuta in rimonta lo scorso anno. Un test già utile per capire le ambizioni della neo nata squadra “Napoletana – Quartese”. Mezz’ora dopo sarà il turno del Monte Calcio che alle ore 16 sarà di scena a Pompei contro la favorita numero del girone. Esordio duro dunque per i ragazzi di mister Gennaro Illiano che se la dovranno vedere con una vera e propria corazzata.

DOMEMICA MATTINA – Domani mattina sarà il turno della Puteolana 1902 e del Rione Terra Sibilla che a differenza dei cugini in campo oggi giocheranno entrambe in casa. I granata di Pozzuoli affronteranno al Conte di Arco Felice il Pomigliano con calcio di inizio alle ore 11. Una gara tra nabilo decadute che mette di fronte due squadre tra le più blasonate del girone. In contemporanea ci sarà l’esordio nel massimo campionato regionale per il Rione Terra Sibilla, che dopo gli esaltanti play off della passata stagione si trova a cemtarsi per la prima volta im eccellenza. Al Chiovato arriva la “Viola del Sud”, quel Casoria già più volte affrontato in passato sia in promozione che in prima categiria. Un test utile a capire lo stato di salute dell’ squadra di mister Faustino che in coppa ha mostrato due volti diversi.