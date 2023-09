CALCIO/ Eccellenza: bene il Monte Calcio, ko il Quarto Afrograd

QUARTO – Esordio agrodolce per le flegree impegnate nelle gare del sabato di questa prima giornata del girone A dell’Eccellenza Campania, con il bilancio di un pareggio e di una sconfitta.

BENE IL MONTE CALCIO – Mezza impresa del Monte Calcio che porta a casa un ottimo pari in casa della corazzata Pompei. Flegrei sotto di una rete a fine prima frazione con l’ex capitano della Puteolana 1902 che in pieno recupero porta in avanti i suoi. Di Gatta al 60’con la rete per i ragazzi di mister Illiano che tornano a casa con un prezioso pareggio.

KO PER IL QUARTO AFROGRAD – Niente da fare per la compagine quartese – napoletana che esce sconfitta 2 – 0 dalla trasferta di Capri, iniziando così male la stagione.

DOMANI RIONE TERRA E PUTEOLANA – La prima giornata si conclude domani con le gare della domenica con le altre due flegree impegnate alle ore 11.00. I granata ospiteranno al Conte il Pomigliano, mentre il Rione Terra Sibilla se la vedrà sempre tra le proprie mura amiche con il Casoria.