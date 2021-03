POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto, con apposita ordinanza e in via cautelativa, la chiusura del civico cimitero per i giorni di sabato 13 e domenica 14 marzo e da venerdì 19 a domenica 21 marzo 2021. Il provvedimento è stato adottato in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo della pandemia covid-19 e per evitare quindi ogni forma di assembramento o concentrazione di persone nei fine settimana. L’accesso al cimitero sarà consentito unicamente per la fruizione del servizio essenziale rappresentato dalla inumazione di salma o deposito di urna cineraria (e annessi adempimenti amministrativi).