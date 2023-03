Elezioni, Rosa Capuozzo rompe gli indugi: «Mi candido a sindaco di Quarto»

QUARTO – Rosa Capuozzo rompe gli indugi e annuncia la sua ricandidatura a sindaco di Quarto. L’avvocato avrà il sostegno di tre liste civiche “Coraggio Quarto”, “Quarto Flegreo” e “SOS Quarto” che, insieme alla Democrazia Cristiana, supporteranno la sua discesa in campo alle prossime elezioni amministrative. «Come molti sapranno, ho già avuto l’onore e il privilegio di servire la città di Quarto in qualità di sindaco nel 2015, ed ho sempre cercato di contribuire al progresso e al benessere della città e dei suoi cittadini, impegnandomi in diversi progetti e attività sociali – afferma il consigliere di opposizione – Sicuramente qualche errore lo avrò commesso, ma mai nessuno potrà confutare il fatto che li abbia commessi sempre in buona fede, e mai in modo mirato ad assecondare interessi personali. Errori dovuti anche all’inesperienza di amministrare. Oggi, proprio per questo, affronto questa nuova avventura consapevole di dover gestire in modo diverso determinate situazioni. A differenza di chi mi spingeva alle spalle nascondendosi dietro altri interessi, in questi anni di opposizione, la coalizione che mi sostiene ha condiviso assieme a me una visione comune per il futuro di Quarto». Tra i progetti in calendario la realizzazione di un’agenda politica ambiziosa che punti a migliorare la qualità della vita dei cittadini quartesi, garantendo servizi pubblici efficienti, una maggiore sicurezza, la tutela dell’ambiente e l’attrazione di nuove opportunità economiche e sociali.

GLI AVVERSARI – A puntare alla fascia tricolore vi sono anche il sindaco uscente, Antonio Sabino (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, lista “Secone per Un’altra Città”, lista “Quarto Libera”, lista “Free Quarto” e lista “Insieme Sabino Sindaco”) e Massimo Carandente Giarrusso (Fratelli d’Italia, lista “Protagonismo Sociale”, lista “Avanti Quarto”, lista “Territori in Azione”, Italia Viva, “Quarto Verde, reti civiche, ecologisti”). Nelle prossime ore inoltre potrebbe esserci anche l’ex vicesindaco Giuseppe Martusciello ad annunciare la sua discesa in campo, segnando una spaccatura interna al centrodestra con il supporto di Forza Italia, Lega e delle civiche “Movimento Flegreo” e “Noi Quarto”.