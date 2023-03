Un’altra scossa di terremoto a Pozzuoli: in corso le verifiche della polizia municipale e della Protezione Civile

POZZUOLI – La terra continua a tremare a Pozzuoli. Anche questa mattina i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento sismico di magnitudo 1.7, localizzato in zona via Vigna. Il sisma si è verificato alle 11:38, alla profondità di 3.4 km. Alcuni residenti hanno anche avvertito un boato. Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della polizia municipale e dei volontari della Protezione Civile.