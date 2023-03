Furto al lido Panorama, ruba 30 chili di tubi di rame: arrestato 40enne di Monte di Procida

BACOLI – Ancora ladri di “oro rosso”. A Bacoli i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato per furto aggravato un 40enne incensurato di Monte di Procida. L’uomo è stato sorpreso nello stabilimento balneare “lido Panorama” mentre rubava tubi di rame. Ben 30 chili il peso complessivo. Quando i militari lo hanno individuato, il 40enne montese ha provato a sottrarsi all’arresto, colpendo gli uomini della Benemerita a calci e pugni. È poi finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. L’intervento dei carabinieri va inserito nell’ambito di una più vasta attività di controllo per prevenire i furti di rame: un fenomeno in crescita che sta creando non pochi disagi nell’area flegrea e in diversi centri a Nord di Napoli.

CACCIA ALL’ORO ROSSO – L’oro rosso – così come è stato ribattezzato il materiale – è ricercatissimo sul mercato illegale. Così, anche a causa della crisi economica, negli ultimi mesi è stata registrata un’escalation di furti. Il problema non è stato sottovalutato dalle forze dell’ordine: in alcuni casi crea particolare disagio e spesso provoca l’interruzione di pubblici servizi essenziali con ripercussioni di natura economico-sociale di particolare rilievo oltre a possibili implicazioni di ordine e sicurezza pubblica. Secondo quanto fanno sapere gli investigatori, gli ‘specialisti’ dell’oro rosso spesso preparano il colpo nei minimi dettagli. La zona dove agire viene individuata dopo attente ricerche ed il raid avviene al momento più opportuno e spesso portato a termine con arnesi molto moderni. Soprattutto quando i ladri ‘puntano’ ingenti quantitativi di rame, non è escluso che il colpo venga completato in più riprese: prima il taglio del materiale, che viene accuratamente nascosto, ed in seguito il trasporto.