POZZUOLI/ Va in ospedale a trovare un amico e gli rubano la bicicletta

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Mio cugino di 15 anni, oggi (ieri ndr) verso le 15, è andato a fare visita a un suo amico ricoverato all’ospedale La Schiana di Pozzuoli. Si è recato in bicicletta (quella elettrica) e ha lasciato la bici legata a un palo. Poco dopo essersi diretto verso l’ospedale si è accorto che gli è stata rubata la bici. Questa “persona” che ha rubato la sua bicicletta sapeva che il proprietario era un ragazzino perché non appena l’ha legata al palo, nemmeno il tempo di girarsi ed è scomparsa. I miei zii fanno sacrifici da anni, giorno per giorno!».