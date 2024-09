È partita la fronda anti-bradisismo, due giovani imprenditori investono a Pozzuoli. L’assessore Zazzaro «Esempi da seguire»

POZZUOLI – La sfida al bradisismo è iniziata. In campo sono scesi due giovani imprenditori che davanti alla diffidenza e ai timori hanno deciso di svoltare scegliendo di investire a Pozzuoli in uno dei momenti storici più difficili. Messaggi positivi che arrivano da Raffaele Cardillo e Adriana Buondonno. Il primo inaugurerà domani in Largo Palazzine la “Pasticceria Flegrea”, format vincente che a Bacoli ha riscosso un grande successo.

LA SFIDA – «In una Pozzuoli che soffre ho deciso di investire. Pozzuoli è il posto in cui sono nato e cresciuto, in particolare proprio dove abitavo aprirò la mia seconda attività.. – ha fatto sapere Raffaele, ideatore anche del “cannolo campano”, dolce che sta spopolando in terra flegrea – Ce la metterò tutta per far tornare Largo Palazzine come punto di ritrovo. Come lo è sempre stato, fino a quando il bradisismo non ha causato danni morali ed economici. Facciamo tutti in modo di far tornare Pozzuoli a risplendere e di far capire che è uno dei posti più belli al mondo».

IL SOSTEGNO – Prospettive ed energie positive che hanno spinto anche Adriana ad aprire un Wine & Food in corso della Repubblica, nel centro storico di Pozzuoli. A darle manforte ci sarà la madre. «A Raffaele e Adriana va tutta la mia ammirazione, questi giovani vanno sostenuti e incoraggiati perché Pozzuoli ha bisogno di energie positive di imprenditori che amano la propria terra – fa sapere l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro – Domani parteciperò anche io al taglio del nastro dell’attività di Raffaele e mi recherò nel locale di Adriana perché voglio portare loro tutto il mio sostegno. Amore, lungimiranza, impegno, creatività e coraggio sono un mix vincente, qualità che contraddistinguono questi due bravi giovani. Forza ragazzi, noi siamo con voi!»