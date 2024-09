POZZUOLI/ Video-denuncia da Monterusciello: studenti stipati come sardine sui pulmini comunali

POZZUOLI – Giovani studenti stipati come sardine sui pulmini messi a disposizione del comune di Pozzuoli. Immagini inequivocabili che arrivano da Monterusciello, dove si vedono gli alunni dell’istituto Oriani-Diaz e di altre scuole del quartiere in difficoltà all’interno dei mezzi a causa della mancanza di posti a sedere. «Questo è un video del trasporto comunale di Pozzuoli che dovrebbe riportare mio figlio a casa dalla scuola Oriani Diaz di Monteruscello a Licola paese. – denuncia la madre di un alunno – Ci hanno messo a disposizione 2 pulmini ma si accalcano tutti in uno e l’autista mi dice che non può entrare nell’altro perché lui fa un’altra tratta. Inoltre stamattina ha fatto tutto il percorso in piedi perché non c’era posto ed è stato anche bullizzato perché non volevano farlo entrare».

IL VIDEO