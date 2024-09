Pozzuoli si veste di nuovo a festa: artisti in piazza per il secondo sabato di settembre

POZZUOLI – Pozzuoli non si ferma e rilancia dopo il successo della mini notte bianca con un nuovo evento in programma oggi in Piazza della Repubblica e nella villa comunale, che saranno location per una festa dedicata a tutti: adulti, giovani e bambini. A partire dalle 18, infatti, il centro storico si illuminerà di luci e colori che faranno da sfondo a eventi multi artistici che vedranno impegnati trampolieri, ballerine e giocolieri in sella a velocipedi in stile ‘800. Inoltre ci saranno, per i più piccoli, giochi con bolle di sapone, l’uomo orchestra, dinosauri e ballerine volanti. Gli artisti daranno vita allo show per le suggestive stradine del centro storico accompagnati da canti e balli.

OLTRE LA CRISI – «Pozzuoli sta tornando a rinascere dopo un periodo di buio dovuto alla crisi sismica -spiega il sindaco Gigi Manzoni – questo secondo evento rappresenta un continuum con la mini notte bianca, segnale che c’è una programmazione attenta e lungimirante». L’evento di questa sera è stato organizzato dall’Associazione Commercianti di Pozzuoli con il patrocinio morale del Comune di Pozzuoli. «La nostra città è viva e la festa di domani rappresenta un altro prezioso tassello verso il rilancio. Abbiamo ancora tante iniziative in serbo e ringrazio il sindaco per la sensibilità e il supporto che sta dimostrando verso i commercianti del centro storico e non solo» conclude Titti Zazzaro, assessore alle attività produttive del comune di Pozzuoli.