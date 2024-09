POZZUOLI/ Si è costituito ai carabinieri il pirata della strada che ha investito un bimbo a Lucrino

POZZUOLI – Si è costituito l’uomo che alla guida di uno scooter lunedì sera aveva investito un bimbo di 3 anni sulle strisce pedonali in via Miliscola, a Lucrino. L’uomo, 40enne residente a Bacoli, nella giornata di giovedì si è presentato presso la stazione dei carabinieri di Pozzuoli ammettendo le proprie responsabilità. Il mezzo, un Honda SH, è stato invece rinvenuto nel quartiere di Monterusciello e da accertamenti è emerso che non aveva copertura assicurativa. Il 40enne è stato denunciato a piede libero con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni.

LA DINAMICA – L’incidente è avvenuto nei pressi del ristorante “Anytime” ed è stato ripreso da alcune telecamere private. Dalle immagini si vede il piccolo attraversare la strada sulle strisce pedonali insieme alla nonna quando il mezzo a due ruote lo ha travolto, davanti agli occhi dei genitori che si trovavano a poca distanza. Il 40enne non si è fermato per prestare soccorso ed è scappato. Ferito il piccolo è stato condotto al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie e poi al Santobono di Napoli da dove è stato dimesso nella stessa giornata di giovedì.