Duecento grammi di hashish negli slip, 33enne arrestato dai carabinieri

GIUGLIANO – I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Marco Reale, 33enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Reale era in strada, in auto con una donna. Durante il controllo dei militari si è mostrato particolarmente agitato. Il motivo da ricercarsi nei due panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, nascosti negli slip. Addosso anche 445 euro in contante ritenuto provento illecito. Nella sua abitazione anche 72 grammi di cocaina, 8 pezzi di hashish, 40 grammi di marijuana, 1 bilancino elettronico e 720 euro. Il 33enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.