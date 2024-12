Stadio Conte, il disastro di Manzoni e Monaco è servito: la Puteolana lascia Pozzuoli. La pesante accusa: «Da noi solo in tempo di elezioni»

POZZUOLI – Lavori iniziati in concomitanza con l’avvio del campionato (dopo aver avuto un’intera estate a disposizione); la garanzia che sarebbero durati poche settimane (quando sono trascorsi oltre tre mesi); l’annuncio del sindaco Manzoni “tra 10 giorni aprirà” fatto il 22 ottobre scorso fino alle trionfali parole del vicesindaco Monaco che qualche giorno fa definiva il Domenico Conte di Pozzuoli “Uno stadio che ci invidierà tutta Italia”. Tre mesi di chiacchiere culminate con un epilogo disastroso: la Puteolana lascerà lo stadio comunale di Pozzuoli per andare a giocare a Quarto a causa della “totale inefficienza del sindaco Manzoni e dell’intera amministrazione comunale. Sono oltre 3 anni che vengono fatte promesse mai mantenute. Non si è mai fatto nulla per la squadra del territorio.” E’ quanto fa sapere la società granata dopo l’ennesimo slittamento che vede la Puteolana, in lotta per una storica promozione in Lega Pro (la vecchia serie C), costretta ancora una volta a giocare fuori dalla propria città. Stessa sorte che da tempo tocca anche all’altra squadra cittadina, il Rione Terra, costretta a girovagare per i campi della provincia.

LE ACCUSE – Questa sera, con un durissimo comunicato, la società del patron Salvatore Di Costanzo e del figlio Pietro, ha rivolto pesanti accuse al sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e a tutta l’amministrazione comunale, ringraziando il sindaco di Quarto Antonio Sabino che da settimane sta permettendo ai granata di giocare in uno stadio dignitoso . «La Puteolana 1902 intende chiarire alcuni aspetti riguardanti lo stadio Domenico Conte di Pozzuoli. La famiglia Di Costanzo sottolinea che sono 4 anni che si investe, con risultati altalenanti, ma tanta passione e serietà verso la città. L’acquisizione di un titolo di Serie D quest’estate ne è la testimonianza viva, con una squadra costruita per far bene e che ora è al primo posto nel proprio Girone. – hanno fatto sapere i Di Costanzo – Il tutto senza avere mai la possibilità di giocare a casa propria, allo stadio Conte. Paghiamo la totale inefficienza del sindaco Manzoni e dell’intera amministrazione comunale. Sono oltre 3 anni che vengono fatte promesse mai mantenute. Non si è mai fatto nulla per la squadra del territorio. Chi amministra la città di Pozzuoli si è avvicinato alla nostra realtà unicamente in tempo di elezioni, senza mai essere presente successivamente. Siamo da mesi costretti a giocare a Quarto, perdendo incassi e tifosi. Si è ciechi dinnanzi alle necessità della Puteolana 1902. Inoltre, nella giornata di domenica 15 dicembre, società partecipanti ad altri campionati, giocheranno sul manto erboso dello Stadio Conte, logorando un terreno già ai limiti della praticabilità, a causa peraltro di lavori eseguiti senza alcun preavviso. Per tale motivo – concludono – giocheremo per tutte le restanti gare interne, allo stadio Giarrusso di Quarto, sperando che l’amministrazione non attui qualche manovra di disturbo, così come accaduto quest’estate. Pretendiamo chiarezza dal sindaco, verso noi ed i sostenitori della 1902, per garantire un futuro alla Puteolana. Ringraziamo infine l’amministrazione del Comune di Quarto per il sostegno, indispensabile, che ci sta fornendo in questo complicato periodo».