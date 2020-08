BACOLI – Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord ha comunicato che due cittadini di Bacoli, rientrati dalle vacanze all’estero, sono risultati positivi al Coronavirus. Dalla data del rientro non hanno avuto contattati con altre persone, non hanno sintomi e sono in isolamento domiciliare per le prossime due settimane, fino al doppio tampone negativo. «Ricordo a tutti che è obbligatorio, per chi rientra a Bacoli dall’estero o dalla Sardegna, fare il tampone e restare in isolamento fino al risultato dello stesso. Chi viola questo obbligo, mette in pericolo la salute di tutti. Oltre ad essere passibile di denuncia.»