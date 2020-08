POZZUOLI – Sono nove i puteolani risultati positivi al test Covid-19 nell’ultima giornata. Di questi 4 sono casi di rientro dall’estero. La notizia è stata trasmessa dal Dipartimento epidemiologico dell’Asl Napoli 2Nord al sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che ha comunicato i dati attraverso la propria pagina Facebook. Per i nuovi contagiati si sta ricostruendo il loro link epidemiologico e mettendo in isolamento le persone con cui hanno avuto contatti. Ad oggi sono 132 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: 32 persone sono attualmente contagiate, 87 sono guarite definitivamente e 13 sono decedute.