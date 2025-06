Dramma a Pozzuoli: uomo si tuffa in mare e muore

POZZUOLI – Un uomo è morto questa mattina a Pozzuoli dopo essersi tuffato in mare. Il dramma è avvenuto a via Napoli, davanti al lungomare Sandro Pertini. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118. La vittima è un puteolano di circa 70 anni. L’uomo era un habitué della zona. Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni sarebbe deceduto dopo un tuffo in mare, forse a seguito di un malore. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. (seguiranno aggiornamenti)