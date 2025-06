A Pozzuoli la finalissima di Miss Campi Flegrei: 45 reginette si sfidano per la corona della più bella

POZZUOLI – Quarantacinque partecipanti in lizza per la corona della più bella dei Campi Flegrei. Andrà in scena domani la finalissima del concorso di bellezza “Miss Campi Flegrei” giunto alla sua dodicesima edizione. Parterre d’eccezione sarà ancora una volta Piazza De Curtis, nel quartiere di Monterusciello. Organizzato dal patron Alberto Spina di “Seratissime Eventi”, l’evento sarà presentato da Magda Mancuso.

LA GIURIA – Il programma della serata prevede due uscite da parte delle giovani miss: la prima in abito elegante, la seconda in costume. La Giuria sarà composta da: Alessia Bellini, Miss Campi Flegrei 2024; Luciano Fiore, stilista; Filippo Monaco, vice sindaco di Pozzuoli; Diego Paura, giornalista; Gennaro Del Giudice, giornalista direttore di Cronaca Flegrea; Luigi Mammalella, make up artist evento; Vincenzo Balestra, Hair Stilyst evento; Michele Vanacore, imprenditore. L’appuntamento è per le ore 21:00 di domani, 23 giugno.