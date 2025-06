POZZUOLI/ Santo Mamozio senza testa: la distruzione della statua in un disegno di Isabettini

POZZUOLI – «Tranquilli, non succederà» È la didascalia che accompagna un disegno che raffigura la statua di Santo Mamozio senza testa. Realizzato dal maestro Antonio Isabettini, descrive uno scenario apocalittico per i credenti: la statua inclinata e la testa a terra, distrutta dopo un volo di diversi metri. Isabettini l’ha raffigurata dopo l’allarme lanciato venerdì sera quando, commercianti e residenti, hanno notato l’opera inclinata sul piedistallo. Immediatamente sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e agenti della polizia municipale di Pozzuoli che hanno messo in sicurezza Santo Mamozio in attesa di verifiche da parte degli esperti. Restano però i timori su quanto accadrà e sulle conseguenze derivanti da una eventuale caduta. Per i credenti ad ogni cambiamento Mamozio porta con sé una serie di sciagure. E una eventuale distruzione rappresenterebbe lo scenario peggiore per la città di Pozzuoli.