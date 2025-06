Macerie di un Sogno Infranto, in mostra a Napoli dal 27 giugno

POZZUOLI – Tre territori, un unico racconto. “Macerie di un Sogno Infranto” è il progetto fotografico di Angelo Greco che intreccia le storie di Licola Mare, Cuma e Castel Volturno, luoghi uniti da una linea di costa e da un destino comune: quello di essere promesse mai mantenute, sogni trasformati in rovine, ma ancora capaci di raccontare bellezza.

IL PROGETTO – È nato a Licola Mare dieci anni fa si è poi esteso a Cuma e Castel Volturno, territori accomunati dall’illusione di uno sviluppo possibile, frenato da decenni di abbandono, incuria e scelte politiche fallimentari. L’obiettivo non è solo documentare il degrado, ma riscoprire, attraverso le 28 immagini, la forza viva e resistente di paesaggi e comunità che non hanno smesso di lottare. “Bisogna rinnamorarsi della bellezza dei nostri luoghi per poter ripartire – afferma l’autore della mostra – la mera denuncia ormai non può bastare bisogna andare oltre, bisogna essere partigiani dei nostri territori, riscoprire la bellezza e difenderla. La bellezza della nostra costa è indubbia, come indubbi sono gli errori che hanno portato ad infrangere sogni e speranze di questi angoli di mondo. In tutto il racconto ho provato esaltare ogni sforzo che la natura fa per ribellarsi ed è giusto fare un plauso a chi tra mille difficoltà ancora non si arrende e investe in questi territori, tutti quegli imprenditori che ancora scommettono nella bellezza di questi luoghi”

LA MOSTRA – Ad accompagnare gli scatti dell’autore ci saranno tre racconti scritti dalla scrittrice Matilde Iaccarino dedicati alle tre diverse sezioni della mostra, letti dall’attrice Roberta Principe. La mostra sarà inaugurata il prossimo 27 giugno alle ore 18.00 presso locali di AreaLab35, in via Porzio 4 a Napoli (centro direzionale isola 5g) e sarà aperta al pubblico fino al 4 luglio.