Dramma a Pozzuoli: dipendente delle Poste trovato morto suicida in casa

POZZUOLI – Tragedia a Pozzuoli dove un 45enne è stato trovato morto suicida in casa. La scoperta è stata fatta dopo che dell’uomo non si avevano più notizie. Dipendente di Poste Italiane in servizio presso uno degli uffici di Pozzuoli, viveva da solo in un’abitazione nel rione di “Sotto il Monte”. A trovarlo morto in casa sono stati i vigili del fuoco che hanno dovuto forzare la porta. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il 45enne si sarebbe tolto la vita impiccandosi con un cavo. Un dramma che ha colpito un’intera comunità.