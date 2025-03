Il comune di Pozzuoli mi ha inviato in Inghilterra la tassa dei rifiuti nonostante non sia più residente dal 2008»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, Le scrivo sperando che pubblichi questa mia lettera. Sono un cittadino puteolano, nato e cresciuto a Pozzuoli. Nel 2010 sono emigrato in Inghilterra dove attualmente vivo. Questa mattina al mio indirizzo inglese ho ricevuto una raccomandata della tesoreria di Pozzuoli dove mi si intima di pagare le tasse relative ai rifiuti dell’anno 2024 relative al domicilio di mio padre purtroppo deceduto. Nonostante io non sia più residente a Pozzuoli dal 2008, e che ormai non mi senta nemmeno più italiano a causa dell’Italia,mi sono visto recapitare questa assurda richiesta. Assurda anche perché mia sorella che si è occupata dei miei genitori fino alla fine, e che vive attualmente a Pozzuoli, e che fino a poco prima risiedeva con mio padre, di questa richiesta non ha a avuto alcuna comunicazione. Naturalmente le tasse relative alla riscossione delle imposte riguardanti la raccolta rifiuti, essendo noi una famiglia per bene e come giusto che sia, sono state già pagate a tempo debito da mia sorella. Ora la domanda è: ma questi dipendenti comunali che cavolo fanno invece di lavorare? Io che sono un gran lavoratore, diplomato e con tante competenze sono dovuto emigrare per realizzarmi e quando mi giro indietro vedo solo tanta incompetenza. Si sono rivolti a me mandando una raccomandata internazionale, e chissà quanto è costata al comune, mentre mia sorella era lì a pochi passi. Complimenti. Scusi lo sfogo ma la rabbia è tanta.» (Raffaele)