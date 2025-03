POZZUOLI – Conoscere le lingue: una chiave per il mondo globale. “Il mondo dei nuovi media è un enorme villaggio globale“, affermava Marshall McLuhan, prefigurando un’era in cui la connessione abbatte le distanze. Oggi, quella visione è realtà: telefoni, social media e televisione ci aprono finestre su culture lontane, suscitando curiosità e desiderio di interazione. In questo scenario, la conoscenza delle lingue, soprattutto l’inglese, diventa essenziale. Dai reel di TikTok alle serie TV americane, dai viaggi intercontinentali alle opportunità di lavoro in Italia e all’estero, l’inglese è la chiave per accedere a un mondo di esperienze. Senza di esso, rischiamo di essere tagliati fuori, di perdere occasioni preziose e di rimanere indietro rispetto a ciò che ci circonda. Le competenze linguistiche, quindi, non sono un optional, ma una necessità per vivere appieno la nostra epoca.

L’inglese: strumento di inclusione e innovazione. In un mercato del lavoro sempre più competitivo, le aziende di ogni settore cercano profili internazionali, capaci di comunicare senza barriere e di operare in contesti multiculturali. Che si tratti di tecnologia, turismo o e-commerce, la conoscenza dell’inglese è un vantaggio competitivo innegabile, che apre le porte a nuove opportunità di carriera e permette di ampliare i propri orizzonti professionali. Ma il valore dell’apprendimento linguistico non si limita al lavoro. L’inglese è indispensabile anche per viaggiare, per accedere a contenuti in lingua originale (musica, film, social media, informazione) e per interagire con persone di culture diverse, arricchendo il proprio bagaglio personale e culturale.

Superare il divario: l’importanza di un approccio pratico. L’Italia, purtroppo, è ancora indietro rispetto alla media europea e mondiale per quanto riguarda la padronanza delle lingue straniere, soprattutto l’inglese. I dati lo confermano: la percentuale di italiani in grado di sostenere conversazioni fluenti in inglese è relativamente bassa. Questo divario è dovuto, in parte, a un approccio didattico spesso troppo teorico e poco pratico, con un’enfasi eccessiva sulla grammatica e la traduzione a scapito della comunicazione e dell’immersione linguistica. In un mondo globalizzato, dove la comunicazione interculturale è fondamentale, è necessario superare questo divario. La scelta di un corso di lingua che privilegi l’approccio pratico e l’uso reale della lingua, come quelli offerti da Tempus Nostrum a Pozzuoli, può fare la differenza. L’istituto offre percorsi di apprendimento dal livello A1 al C2, permettendo a tutti di raggiungere i propri obiettivi linguistici. In definitiva, la conoscenza delle lingue, e in particolare dell’inglese, è uno strumento potente di inclusione e innovazione. Facilita gli scambi, stimola la crescita personale e professionale, e apre la strada a nuove prospettive, sia sul piano lavorativo che umano. In un mondo interconnesso, il multilinguismo è una risorsa preziosa per costruire un futuro migliore.