Donna si lancia dal terzo piano di una palazzina a Pozzuoli

POZZUOLI – Alle ore 7:30 arriva al centralino 118 richiesta di soccorso per una donna che si era buttata giù dal terzo piano di una palazzina in Via Vigna, nella zona meglio conosciuta come “dietro La Croce”. L’intervento dei soccorritori è stato provvidenziale, la paziente è stata trasportata d’urgenza al Santa Maria delle Grazie, dove le sue condizioni sono state dichiarate gravissime. Da quanto si è appreso la donna viveva un periodo di profonde depressione per la quale era in cura.