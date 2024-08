Dramma a Licola: in 4 su una Smart che si ribalta, morta bimba di 8 anni

LICOLA – È di una bambina di 8 anni morta e la sorella di 16 anni ferita il bilancio di un drammatico incidente avvenuto alle 5:20 di oggi in via Domitiana, a Licola, all’altezza dell’ex ristorante Di Francia in direzione Varcaturo.

IL DRAMMA – Una smart con a bordo quattro persone (coppia con due figlie) si è ribaltata per cause ancora da accertare. Una delle bambine, di otto anni, è morta a causa dell’impatto. Altra minore (16 anni) in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture. Madre in osservazione nello stesso pronto soccorso. Uomo alla guida con qualche escoriazione. Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito.

RAGAZZA NEL COFANO – Pare che la 16enne fosse seduta nel cofano. La piccola, invece, in braccio alla madre sul sedile lato passeggero. I primi soccorsi sarebbero stati prestati da alcuni passanti poi da personale del 118. La salma sarà sottoposta ad autopsia. Gli occupanti del veicolo di Secondigliano. L’auto è risultata senza assicurazione, il conducente senza patente. Indagini in corso dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania