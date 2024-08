Incidente mortale a Licola, arrestato il conducente dell’auto

LICOLA – È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e condotto in carcere Francesco D’Alterio, il 37enne di Secondigliano alla guida della Smart Fortwo in cui è morta V.M., di 8 anni. La bambina era figlia della compagna dell’uomo. D’Alterio, senza patente, era al volante dell’auto che stamattina intorno alle 5.20, per cause ancora da accertare, si è ribaltata in via Domiziana, all’altezza del civico 99. A bordo del veicolo, oltre all’uomo e alla compagna, c’era un’altra figlia della donna. La ragazza di 16 anni è attualmente ricoverata in ospedale.