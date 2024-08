POZZUOLI/ Azienda alimentare in fiamme, prosegue il monitoraggio dell’Arpac

POZZUOLI – In seguito all’incendio che ha coinvolto l’azienda Mepa Alimentari in via Provinciale Pianura, a Pozzuoli, su richiesta della Protezione Civile, i tecnici del dipartimento Arpac di Napoli sono intervenuti allo scopo di valutare gli effetti ambientali dell’evento. Il rogo ha coinvolto furgoni refrigeranti e un magazzino deposito merce. Nei pressi del luogo dell’incendio è stato attivato un campionatore ad alto flusso di aria per la ricerca di diossine e furani. I risultati degli accertamenti in corso – fa sapere l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – saranno diffusi non appena disponibili.