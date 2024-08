Bimba morta nell’incidente a Licola, denunciata la mamma per omicidio stradale

POZZUOLI – È stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale la madre della piccola morta ieri nell’incidente stradale a Licola. La tragedia si è consumata in via Domitiana, altezza civico 99: una Smart Fortwo – omologata per due – con a bordo quattro persone si è ribaltata per cause ancora da accertare. La piccola Michelle, di otto anni appena, è morta a causa dell’impatto. Era seduta tra le braccia della madre. L’altra minore di 16 anni, seduta nel bagagliaio posteriore, è stata trasportata in ospedale a Pozzuoli per fratture. Ieri i carabinieri della stazione di Varcaturo e della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato per omicidio stradale Francesco D’Alterio, l’uomo al volante del veicolo, compagno della madre delle due minorenni. L’uomo guidava senza patente un’auto non assicurata: è stato condotto in carcere.