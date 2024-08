POZZUOLI/ Incendio, resta chiuso il centro commerciale “Le Campane”: lavoratori in subbuglio

POZZUOLI – Resta chiuso, per motivi di sicurezza, il Centro Commerciale “Le Campane” in seguito all’incendio divampato sabato mattina che ha distrutto mezzi refrigerati e un capannone dell’azienda “Mepa Alimentari” in via Provinciale Pianura, a Pozzuoli. Sul piede di guerra i dipendenti del centro commerciale che questa mattina si sono radunati dinanzi alla struttura: «Le altre fabbriche sono tutte aperte, la zona industriale è attiva. Solo noi stiamo aspettando la riapertura: siamo 40 famiglie in attesa di una risposta».