Donna dà in escandescenza all’ospedale di Pozzuoli: sfascia i locali e imbratta auto con la vernice

POZZUOLI – Ha provocato danni ai locali del pronto soccorso e alle auto parcheggiate all’esterno. E’ quanto sta accadendo all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove una donna ha dato in escandescenza accanendosi contro tutto e tutti. Si tratta di una donna originaria dell’est Europa, che in evidente stato di alterazione ha danneggiato gli interni della struttura ospedaliera e imbrattato con vernice bianca alcune auto all’interno del parcheggio riservato ai dipendenti. In particolare, è stata ripresa anche da alcune persone mentre danneggiava un lettore di badge al primo piano dell’ospedale.