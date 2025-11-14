POZZUOLI/ Rissa tra pescatori, controlli sulla banchina: sanzioni e sequestri

POZZUOLI – Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto di personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, della Stazione Carabinieri di Pozzuoli e della Polizia Municipale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto delle attività connesse alla vendita dei prodotti ittici in banchina, al rafforzamento dei controlli nonché all’accertamento di illeciti di natura amministrativa in ambito portuale. Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 16 persone e controllato 8 pescherecci, elevando 2 sanzioni amministrative per irregolarità nella composizione dell’equipaggio; è stato, altresì, sanzionato amministrativamente un venditore abusivo e sequestrati circa 40 kg di prodotti ittici. Inoltre, nell’ambito dei controlli portuali, sono stati sanzionati 20 veicoli per sosta non consentita nei pressi della darsena dei pescatori e contestate numerose sanzioni amministrative, tra cui una per commercio abusivo su aree pubbliche. Infine, in ambito portuale, sono state contestate 4 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica e mancata esibizione dei documenti di circolazione.