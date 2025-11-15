Accoltellato nel traffico: 46enne arrestato dai carabinieri

GIUGLIANO – Un uomo ferito con un oggetto tagliente al braccio e all’addome. Una lite senza ancora una motivazione e le telecamere che ne raccontano la dinamica. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono partiti da questi tre punti fermi. Sono le 18 circa quando in via Palumbo, Giugliano in Campania, un’auto e una bici elettrica passano spedite lungo lo stesso senso di marcia. Arrivati al civico 24 – questo racconteranno le immagini – i veicoli si fermano e i due iniziano a discutere. Il centauro sembra scavare nelle tasche del giubbino e impugnare qualcosa. L’altro, il conducente dell’auto, fa lo stesso ma è lui a colpire e ad andare a segno. Due violente coltellate con un taglierino dalla punta di diamante, di quelli utilizzati per sezionare le piastrelle. Una al braccio e una all’addome. La bici è sull’asfalto, così la vittima. L’aggressore è già in fuga. Analizzate le immagini, i militari scopriranno il numero di targa e rintracceranno l’uomo immortalato dalle telecamere. In casa troveranno anche l’arma utilizzata. In manette e poi in carcere è finito Pasquale Sequino, 46enne già noto alle forze dell’ordine. La vittima rimane ricoverata in prognosi riservata, presso l’ospedale San Giuliano.