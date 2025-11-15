POZZUOLI/ Cossiga dichiara guerra a Manzoni e strizza l’occhio a Figliolia

POZZUOLI – Dopo Lydia De Simone, anche Sandro Cossiga e Arcangelo Pisano di “Pozzuoli Libera” sono pronti a lasciare la maggioranza. I due, dopo aver incassato il rifiuto dal PD, partito a cui avevano si erano avvicinati, ora vanno allo scontro con il sindaco e con la sua coalizione. L’ultimo elemento di rottura è stato il caso degli alloggi popolari di Monterusciello, utilizzato dalla coppia per attaccare senza mezzi termini l’amministrazione Manzoni. “Noi consiglieri eletti nel 2022 nella coalizione di Manzoni – hanno fatto sapere con una nota Cossiga e Pisano – e che abbiamo preteso che questi problemi che segnaliamo fossero parte integrante del programma di coalizione, oggi con forza diciamo basta ad un’amministrazione che sta in silenzio e fa spallucce di fronte ai problemi, e con la stessa forza rivendichiamo la nostra battaglia e sosteniamo che saremo sempre al fianco di queste famiglie, senza paure e senza silenzi. I cittadini di Monteruscello e anche quelli del Rione Toiano non saranno lasciati soli davanti a provvedimenti sbagliati o a comportamenti vessatori. Monteruscello e Toiano non meritano paura ma verità, diritti e dignità e noi saremo qui, ogni giorno, a difenderli”. Parole forti che mettono in discussione anche l’operato dell’assessora Monica Barbieri che, fin dal primo giorno del suo insediamento, sta lavorando sul delicato tema degli alloggi popolari.

LA NUOVA OPPOSIZIONE – Una rottura che non può che tornare utile alle ambizioni dell’ex sindaco Vincenzo Figliolia che continua a raccogliere “ribelli” intorno a sé. A questi, infatti, vanno aggiunti anche Gennaro Andreozzi e Vincenzo Pafundi che, seppur ufficialmente in maggioranza, da tempo stanno strizzando l’occhio a Figliolia. In particolar modo Pafundi, che non ha mai nascosto il proprio sentimento di ammirazione per l’ex sindaco a tal punto da essersi “promesso sposo” per le prossime elezioni comunali attraverso un asse politico che vede impegnata anche la portavoce nazionale di Europa Verde, Fiorella Zabatta.

