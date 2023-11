Donna colpisce un medico del Pronto Soccorso con un pugno alla nuca

GIUGLIANO – Ancora violenze in ospedale ai danni dei ‘camici bianchi’. Ieri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti presso il pronto soccorso del locale ospedale. Una donna di 51 anni, evidentemente agitata per le condizioni del figlio di 7 anni, avrebbe spinto la guardia giurata e inveito contro il medico di turno. Lo avrebbe poi colpito con un pugno alla nuca e gli avrebbe lanciato una bottiglia d’acqua in faccia. La donna è stata denunciata. Il personale del Pronto Soccorso ha riportato lievi lesioni.