Incidente mortale a Pozzuoli, oggi l’ultimo saluto a Giovanni

POZZUOLI – Pozzuoli piange la scomparsa di Giovanni Vernato, 42enne morto in un incidente stradale in via San Gennaro Agnano. Oggi si terranno i funerali alle 14:45 nella parrocchia SS. Annunziata a Pozzuoli. Descritto come un gran lavoratore e un persona perbene, Giovanni viveva con la moglie e i loro quattro figli. Domenica mattina si stava recando in una pescheria, dove lavorava saltuariamente, quando si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da un giovane di Monterusciello. La salma di Vernato è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita presso il centro di medicina legale del II policlinico di Napoli per l’esame autoptico.