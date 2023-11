Luci d’Artista in villa comunale, boom di visitatori a Bacoli

BACOLI – Sono centinaia le persone giunte in questi giorni a Bacoli per ammirare le Luci d’Artista installate nella villa comunale. Pupazzi, installazioni e luminarie di Natale che stanno facendo brillare il parco pubblico affacciato sul lago Miseno. Una grande opportunità turistica per la città. Ne è convinto anche il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che chiama a raccolta i visitatori e le famiglie: «Un orgoglio per la comunità bacolese e flegrea. Le luminarie più belle di sempre nella nostra città; portateci i vostri bambini e venite a rilassarvi. Godete della meraviglia del Natale, in uno dei luoghi più belli del mondo, così dimostriamo che a Bacoli è possibile vivere di turismo, tutto l’anno. Per il mare, per l’archeologia, per i siti culturali, per il cibo. Ed anche per la magia delle Luci d’Artista».

IN ARRIVO LA PISTA DI PATTINAGGIO – C’è inoltre una nuova grande sorpresa per il Natale a Bacoli. Sta arrivando la pista di ghiaccio in piazza Marconi, a due passi dalle Luci d’Artista in villa comunale. Furono migliaia i bambini, i ragazzi, le mamme ed i papà che, le scorse festività natalizie, pattinarono sulla pista ghiacciata nel centro storico. Dopo il grande successo dello scorso anno, il Comune ha deciso di replicare. Il taglio del nastro è previsto per i prossimi giorni.