Efficienza e risparmio energetico, il Comune di Pozzuoli in cerca di un energy manager

POZZUOLI – Riduzione dei consumi, ottimizzazione dell’uso delle fonti rinnovabili di energia, pianificazione attenta degli investimenti in campo energetico. Ma anche la possibilità di accedere ai finanziamenti per interventi nel settore dell’efficienza e del risparmio energetico. Sono queste le motivazioni che hanno spinto il Comune di Pozzuoli a istituire la figura dell’energy manager. A stabilirlo nei giorni scorsi la giunta comunale, guidata dal sindaco Luigi Manzoni, che dà mandato alla dirigente della direzione 4 Coordinamento Lavori Pubblici – presso cui è incardinato l’Ufficio Infrastrutture e reti tecnologiche – di porre in essere gli atti necessari per la nomina dell’energy manager. Una new entry tra le figure professionali per rendere più efficiente la macchina pubblica, mediante la razionalizzazione della spesa e la lotta agli sprechi.

NEW ENTRY AL COMUNE – La nomina dell’energy manager è obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e privati che superino le soglie di consumo annuale stabilite dalla legge. Il limite è di 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per i soggetti del terziario e della pubblica amministrazione. L’obiettivo del Comune di Pozzuoli è promuovere energia da fonti rinnovabili, quali solare termico e fotovoltaico, e pianificare in chiave green il vasto patrimonio pubblico mediante finanziamenti messi a disposizione dallo Stato e dall’Europa. Da qui la decisione di procedere all’individuazione, all’interno dell’organizzazione dell’Ente, della figura dell’energy manager. Un tecnico che dovrà lavorare per raggiungere importanti obiettivi, quali: ridurre i costi dell’energia, favorire lo sviluppo ecosostenibile, predisporre analisi energetico-ambientali, essere di supporto specialistico agli studi di fattibilità per l’eventuale installazione di fonti di energia rinnovabile, promuovere azioni per la riduzione delle emissioni e dei consumi.