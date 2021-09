POZZUOLI – Si terrà domenica 26 settembre alle ore 17,00 – nell’aula consiliare del Comune di Summonte (AV) – la presentazione del volume “Dentro la giustizia – Breve viaggio nelle dinamiche del processo penale, dal delitto di Avetrana al caso ThyssenKrupp”, libro edito dalla casa editrice “Il Papavero” e scritto dall’avvocato Procolo Ascolese e dal giornalista Luigi Ciccarelli. Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Summonte, l’onorevole Pasquale Giuditta. L’incontro sarà moderato dall’editrice Donatella de Bartolomeis e vedrà l’intervento dell’avvocato Gianluca Fava (curatore della collana Diritto e Diritti) e la partecipazione degli avvocati HIlarry Sedu, Biagio Fedele, Margherita Oliva, Claudio Sara e Francesco Cananzi, che sono alcuni dei componenti del comitato scientifico che ha valutato l’opera. La presentazione del volume si inserisce nell’ambito di Sentieri Mediterranei, la rassegna culturale giunta quest’anno alla XXII edizione e che si svolge per le vie di Summonte, piccolo comune che rientra tra i Borghi più belli d’Italia. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento della pandemia da Sars-CoV2, per l’accesso all’aula consiliare è richiesta l’esibizione del Green Pass.