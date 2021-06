POZZUOLI – Arriva in Campania il primo catering per eventi completamente dedicato alle eccellenze di mare. Dall’esperienza di Punto Nave nasce “I love Tartare & Punto Nave Luxury Events”. Un team di professionisti con esperienza trentennale nel settore food & beverage è garanzia di un’attenzione senza pari alle esigenze di chi vuole creare un evento elegante in qualsiasi location. I capisaldi del format sono l’originalità degli allestimenti, l’alta qualità delle materie prime ed un servizio impeccabile, fattori che sapranno rendere indimenticabile un festeggiamento di classe.

ESPERIENZA PLURISENSORIALE – Chi sceglie una delle esperienze “I love Tartare & Punto Nave Luxury Events” è una persona attenta alla qualità dei prodotti e che ama condividere un’esperienza gastronomica plurisensoriale con i suoi ospiti. Ad esempio, la vodka nebulizzata accompagnata dal caviale beluga od oscietra può essere un benvenuto senza eguali all’ingresso di una location di prestigio. Un ostricaro che accuratamente seleziona le migliori ostriche e le serve accompagnandole con limone o tabasco a tutti gli ospiti può essere un’aggiunta ad un menù di un matrimonio indimenticabile.

IL TOP – Immancabili le iconiche tartare servite in latte d’alluminio e condite con salse e aceti al momento, che per la loro praticità, bellezza estetica e bontà godono di una versatilità senza pari per ogni contesto. Insomma, I love Tartare & Punto Nave Luxury Events riesce a dare il tocco in più ad un evento di qualsiasi genere. Visitando il sito ilovetartare.com si possono trovare le descrizioni dettagliate di ogni esperienza che I love Tartare & Punto Nave Luxury Events propone ai propri clienti.