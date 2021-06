POZZUOLI – A causa di un guasto al portellone un traghetto della Gestour (il Lady Carmela) da due ore è fermo nel porto di Pozzuoli. I passeggeri, un centinaio tra cui molti turisti, dalle 13 di oggi sono bloccati a bordo insieme a una ventina di veicoli. Il traghetto, proveniente da Ischia, doveva far scendere passeggeri e mezzi per poi ripartire alle 13.40 alla volta delle isole. Una volta che ha attraccato, però, il portellone non si è aperto nonostante numerose manovre. Proteste sulla banchina dove numerose persone sono in attesa di partire. A bordo si sta tentando di aprire il portellone con l’utilizzo di flex. (seguiranno aggiornamenti)

