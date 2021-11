POZZUOLI – «Perché leggere ad alta voce? Per la meraviglia!», così scrive Daniel Pennac nel suo saggio “Come un romanzo”. Il Comune di Pozzuoli aderisce all’iniziativa Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole. Alla sua ottava edizione, la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, in Italia e all’estero, dal 15 al 20 novembre 2021 invita a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza che online, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere. Un progetto promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione. Nell’ambito di tale iniziativa, il Liceo Virgilio invita gli autori Jacopo Di Bonito e Salvio Di Lorenzo a presentare alle classi quarte dell’istituto il loro “Romantage”, “La Principessa del Sine Saloum”, mercoledì 17 novembre dalle ore 9.30h alle 14:30. Jacopo Di Bonito, laureato in Filosofia, giornalista esperto di comunicazione e Salvio Di Lorenzo, giornalista e cooperante internazionale, porteranno gli studenti del Virgilio in posti lontani, alla scoperta di in una cultura diversa.