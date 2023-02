CURIOSITA’/ Da Firenze a Pozzuoli per scoprire il sesso della loro bimba

POZZUOLI – Sono partiti da Firenze alla volta di Pozzuoli per scoprire e festeggiare il sesso del nascituro che sarà una femminuccia. Il centrocampista viola Rolando Mandragora e la compagna Lucia Persico hanno approfittato del giorno libero concesso dalla Fiorentina ai giocatori, ieri, per scoprire con parenti e amici in un ristorante di Pozzuoli il sesso del figlio che pochi giorni fa avevano annunciato sui social. Palloncini rosa e la scoperta del sesso, per la felicità dei futuri genitori e dei presenti.