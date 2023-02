QUARTO/ Incidente mortale in via Dante Alighieri, arrivano i dossi anti-velocità

QUARTO – Arrivano i dossi anti-velocità in via Dante Alighieri a Quarto. I lavori per l’installazione dei dissuasori sono partiti questa mattina. Lo scorso 28 gennaio l’arteria è stata teatro di un incidente stradale in cui ha perso la vita Alessandro Sulmonte, 48 anni, dopo essere stato investito da un 52enne alla guida della propria auto. L’automobilista è stato denunciato per omicidio stradale e sottoposto agli esami tossicologici. I dispositivi anti-velocità erano stati chiesti a gran voce da Europa Verde: una delegazione, con a capo il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, si era recata, all’indomani della tragedia, sul luogo dove Alessandro è morto per depositare due mazzi di fiori e ricordare l’ennesima vittima della strada.

L’APPELLO – «Dopo i nostri appelli e la nostra manifestazione, sono arrivati in tempi record i dissuasori. Questa volta ci si è mossi in maniera decisa e rapida, dovrebbe essere sempre così. – commenta Borrelli – Sono troppe le vittime della strada e della follia e va fatto di più ma intanto è assolutamente necessario installare tutti i dispositivi necessari soprattutto sulle strade più rischio. Poi occorre prendere nuove misure infatti sto discutendo alla camera di apportare delle modifiche al Codice della Strada».