POZZUOLI – Paura per un’auto in fiamme in via Fasano, a Pozzuoli. L’incendio è divampato nella serata di ieri quando una vettura con impianto GPL è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Le lingue di fuoco erano visibili anche a distanza. La colonna di fumo nero che si è levata in cielo ha creato attimi di panico tra automobilisti e residenti del posto.

L’INTERVENTO – Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Ancora da chiarire l’origine dell’incendio che fortunatamente non ha causato alcuna grave conseguenza.