BACOLI/ Colpisce più volte la compagna al volto, arrestato. In casa trovata una carabina ad aria compressa

BACOLI – «La sta ammazzando di botte, fate presto». È questa la richiesta di aiuto arrivata nel corso della notte alla centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di Pozzuoli. La telefonata arriva da Bacoli; in pochi minuti i militari dell’Arma irrompono nell’appartamento segnalato. In casa ci sono un uomo e una donna, hanno rispettivamente 54 e 42 anni e sono conviventi. Lui l’ha più volte colpita al volto e lei è stordita. A tavola la cena non ancora consumata. I militari riescono a bloccarlo. Sul posto anche un’ambulanza del 118.

IL SEQUESTRO – Nell’appartamento viene trovata e sequestrata una carabina ad aria compressa con un mirino che sarà sottoposta ai dovuti accertamenti. La donna, trasferita all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, ne avrà per 20 giorni. La diagnosi è di “trauma cranico e contusioni al volto”. L’arrestato, che risponderà di lesioni personali aggravate, è in attesa di giudizio.