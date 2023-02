Cartella clinica a portata di click all’ospedale di Pozzuoli

POZZUOLI – Anche all’ospedale di Pozzuoli la cartella clinica è ora a portata di click. Ha preso il via, infatti, il nuovo servizio che consente di consultare, richiedere e scaricare la propria cartella clinica relativa ai ricoveri presso gli ospedali dell’Asl Napoli 2 Nord. Basterà accedere alla pagina di apertura del sito aziendale dell’ASL Napoli 2 Nord e cliccare sulla finestra “rilascio delle cartelle clinica”

COME FUNZIONA – L’utente in possesso dello SPID verrà indirizzato nei vari passaggi, in maniera intuitiva e semplice, ed avrà l’opportunità di pagare il ticket per il rilascio utilizzando il sistema Pago PA. «Si tratta di un cambiamento organizzativo importante ed atteso che si colloca nel solco della ottimizzazione dei servizi dedicati all’utenza, dove il principio dell’innovazione trova espressione nella semplificazione delle procedure e nel miglioramento del rapporto cittadino ed istituzioni sanitaria e che consente, tra l’altro, una rapida consultazione dei documenti relativi ai ricoveri ospedalieri», fa sapere l’Azienda Sanitaria Locale.