POZZUOLI – Via alla pulizia delle aree verdi di Monterusciello. Questa mattina è partita la rimozione delle sterpaglie tra le palazzine di via Carlo Levi. Dopo la denuncia, effettuata nei giorni scorsi da Cronaca Flegrea, è arrivata la risposta fattiva del Comune di Pozzuoli. L’intervento è necessario soprattutto in vista della stagione estiva per scongiurare la proliferazione degli insetti oltre che per una questione di decoro urbano.

