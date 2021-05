ALTAMURA – Prezioso punto in trasferta per la Puteolana che sfiora il successo nel finale sul campo dell’Altamura. Il recupero andato in scena sul terreno di gioco pugliese ha restituito alle cronache una squadra granata motivata che crede vivamente nella salvezza. Dopo un primo tempo equilibrato, la ripresa si apre con il vantaggio dopo un minuto dell’Altamura con un tiro di fuori area di Spano, che complice il vento, finisce nell’angolino alto. La Puteolana non si arrende e dopo i cambi di mister Iodice (il vice di Ciaramella), rialza la partita. A fare la differenza è stato l’ingresso di Guarracino al posto di Catinali, che ha dato peso all’attacco. Al 77esimo Puteolana pareggia al termine di un’azione corale avviata da Armeno e conclusa da Guarracino, che nel finale manca il colpo del ko.Un buon punto in prospettiva salvezza.