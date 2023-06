Creano gruppo WhatsApp e fanno arrestare ladro di appartamenti

LICOLA – Creano un gruppo WhatsApp per segnalazioni e fanno arrestare un ladro di appartamenti. È successo questa notte a Lago Patria dove un gruppo di residenti è sceso in strada e ha fatto arrestare un malvivente che stava entrando in una villa. Con lui aveva già della refurtiva che è stata sequestrata dalle forze dell’ordine. Tra le zone prese di mira ultimamente dai criminali vi sono proprio quelle di Licola, Lago Patria e Varcaturo. Da qui l’idea di un gruppo di cittadini di creare un gruppo WhatsApp per cercare di arginare l’escalation di colpi. Una chat per lanciare l’allarme, ma anche per invitare tutti a stare con gli occhi aperti. Ogni movimento anomalo o macchina ritenuta sospetta è stata segnalata sul gruppo fino a ieri sera quando i residenti sono riusciti ad allertare in tempo le forze dell’ordine e a far arrestare un “topo di appartamento”.