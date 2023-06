Mare libero, domani gazebo e volantinaggio a Pozzuoli contro la privatizzazione delle spiagge

POZZUOLI – Banchetti e volantinaggio in 13 località balneari italiane contro la privatizzazione delle spiagge. Tra queste c’è anche Pozzuoli. L’appuntamento è per domani alle 18 in piazza della Repubblica. «Nonostante i ripetuti richiami dell’Unione Europea, il Governo continua a sostenere i privilegi del comparto balneare, continuando a legittimare un regime di privatizzazione di fatto delle spiagge, dove le concessioni si sono tramandate di padre in figlio, praticamente da sempre – scrivono in una nota i membri del Coordinamento Nazionale Mare Libero – . La Bolkestein non è la soluzione perfetta, perché non mette in discussione l’approccio prevalente in materia di demanio marittimo: quello secondo cui il mare e le spiagge sarebbero risorse economiche da sfruttare e non da condividere con tutta la comunità. Si permette ancora oggi, la cementificazione delle coste e delle stesse spiagge, mettendo in serio pericolo l’esistenza degli arenili in una porzione sempre crescente del litorale italiano».

L’INIZIATIVA – Domani il Coordinamento Nazionale Mare Libero scenderà per le strade di 13 località balneari italiane (Genova, La Spezia, Rimini, Viareggio (LU), Pisa, Roma, Gaeta (LT), Pozzuoli (NA), Napoli, Salerno, Agropoli (SA), Castellaneta (TA), Agrigento, per chiedere: che in ogni Comune sia destinata alla libera fruizione la maggior parte delle spiagge; che le concessioni, laddove necessario, siano rilasciate con bandi pubblici trasparenti ed imparziali, preferibilmente a cooperative di lavoratori o enti senza scopo di lucro; che le associazioni a tutela della natura e dei bagnanti siano consultate nei processi decisionali in materia di demanio marittimo; che sulle spiagge si possano costruire solo strutture necessarie alla balneazione, di facile rimozione e realizzate in materiale ecocompatibile; una particolare attenzione alla tutela dei lavoratori del comparto che devono obbligatoriamente essere assunti con contratti stipulati nel pieno rispetto del CCNL.